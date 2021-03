L’Académie de Berchem- Sainte-Agathe se dote d’un tout nouveau bâtiment

L’Académie communale néerlandophone pour la musique et les arts de la parole de Berchem-Sainte-Agathe ne cesse de se développer et compte aujourd’hui 815 étudiants. L’académie dispose de plusieurs sites, mais souffre d’un manque de salles de classe. De plus, l’Académie devra quitter les salles de cours de Grand-Bigard à la fin de cette année scolaire. Avec le soutien de la VGC et de la Communauté flamande, la commune de Berchem-Sainte-Agathe travaille sur un nouveau projet de construction.

