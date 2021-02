Précarité menstruelle: «La majorité à la FWB a agi de façon inélégante»

Une proposition de résolution a été déposée le 24 février au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) par les députés de la majorité pour évaluer la possibilité d’offrir la gratuité des protections menstruelles dans les écoles primaires, secondaires et supérieures. Quelques semaines plus tôt, une proposition similaire avait été faite par des partis de l’opposition DéFI et cdH, mais cette dernière risque certainement de passer à la trappe.

** *********** ** *********** *** *** *********** ************ ********* *** ** ********* ** **** ** ** *** *** ***************** ****** ********* *** ** ******* *** ********* **** *********** *** ** * ** ***************** **** *** **** ************* *** ************** ******* *** ** ************ ** ********* **** **** ** ************ ********** ** ********* *********** *********** ****** *********** *** ******* **** ****** ****** ** *********** *********** ** ** ****** **** ********** ** ****** *** ****** *** *********** ************ ***** ***** ** ********* ************ ** ** ********** ****************** *** *********** ************ * **** ********* ******* ******** ************** ** ** **** ** ** ********* ******* ** *** ******** * ******* **** **** ** ********* *********** ** *********** ********* ** **** ** *********** ** *********** ************ **** **************** *********** *** ***** ** *************** ** ******** * ******* ***** ***** ** *** *** ******** ************* ** ***** ********* ** ******* *** ******* ************ **** ** **** ** **** *** ******* ************* ** ************ ** *** * ******** *** *********** ** ***** ***** ***** ******* ** ********* ** ** *** ***** ***** **** ** ************** ** ************ ****** ********** ******** ** ** ******** ******* *************** ************** Lire aussi la-fwb-reflechit-mettre-des-protections-periodiques-disposition-dans-toutes-les *********** ***** ******* ***** ********** *** ** ******** ******** **** ***** *********** **** ***** ************ ******** ** ****** ** ***** ********* *** ** ********* ** ********** **** ** ** ********* ********** ****** **** ** ********* * *** ** ******** ****** ***** ********************* ** ******** ******* ****** ******** ** ********* *********** ***** ** ********* ****** ****** ** ******** *** ****** ***** ** ******* *********** ** *** ****** **** ************ ** ***** ******* ** *********** ** *************** ** ***** *** ****** ********* **** ** *********** ** ***** ********* ******* ************** **** ** *** ** ******** ** ********** ** ********* ********* ********** ****** ***** ***** *********** *** ** ******** **** ******** *** *** ******* ** ********** ************** *** ** ********* ******* ****** ******* *** *** ***** *** *********** ************ ********** **** *** **** ** *** ******** ********** ** **** *** ******* ** **** ***** ****************** ********** ******* ** ** *************** ******** ******** ** ** ******** ***** *** ****** ******** ** ****** *** ***** ** ******** *********** ** *********** ********* ************ ******* ******* ********* ** ******* ****************** ** ******* ** ** **************** ******** ** ********* ****** *** ********** ** *** ************** *** ********** ******* ******* ****************** **** ***** ******* ** ****** **** *** ** **** ********** *** ** ****** ** ***** ** ******** *** *********** ** * ******** ** ** *** *************** ** *********** ********* * **** ***** **** ** *********** ** **** **** ***** ************ ******** *** ** ********* **** ****** ******** ***** ** ********* ***** *** ********* ************ ** ** ********** **** ** ******** ******** ******** ****** ***** ******** **** *** ********* *********** ** ********* ** ************ ********** ** ******* *** ** ************** ** ** ********** ** ** ************ ******* ***** *** **** ***** ********** *** ******************