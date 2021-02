Anderlecht: appel à manifester contre les conditions de logement au Peterbos

Les habitants du Peterbos 16 et le Syndicat des Locataires appellent tous les locataires du Peterbos et leurs amis à se réunir pacifiquement lundi entre 9h et 10h30 au pied de l’immeuble PETERBOS 16.

