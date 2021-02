Hommage rendu vendredi à Iwona, une jeune cycliste décédée à Forest

Environ 150 personnes, selon les organisateurs, se sont rassemblées vendredi entre 17h30 et 18h30 avenue Albert à Forest, en hommage à Iwona, une jeune cycliste décédée accidentellement à cet endroit vendredi dernier. Les personnes présentes, cyclistes, riverains et proches de la jeune femme, ont allumé des bougies et observé une minute de silence.

********* ****** ** ****** *** ********** ** **** **** ********* **** ** ********** *** ***** ****** *********** ********* **** ********* ***************** *** ***** ****** **** ****** ** ** **** ** ** **** *** ******* ** ** ***** ** **** *** *** ********** ********** ** *********** ******** **** ********* *** ******* ******* ***** *** ******** ** *** ********** *** *** ******** ***** *********** * ********* ** ***** ******* *** ******* ** ****** *** ***** ********* ******* ******** **** ******* **** ** ***** ******* ***** **** ** ****** ************* ************ ** *********** ** ****** **** **** **** ** ******** ** ******* ******* ** ***** ***** ** ***** *********** ** ******* ****** ******** **** ** *********** ************ **** ******** ** *********** ** ************* *** ********* ***** ****** ******* ******** ** ***** ** ******** ** ****** ******* *** **** *** ******** ******* ** ** ****** *** *** ** ****** ********* ** ********** ** ********* *** ** ***** ** ****** ********** ********** ********** ****** ** ******* ***** *** ** *** ********* **** ********* ** ** ******** ******** ****** *** ***** ***** ** ** **** ********* ** ***** *** ********** ****** ** ******* **** * ***** ********** *** *** ******** ***** ********* ********** ** ******* **** ******** **** ** *** *********** **** *** ********** *** ****** ** *** **********