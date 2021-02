Bruxelles : 2.093 procès-verbaux aux véhicules qui stationnent sur les bandes bus

1.768, c’est le nombre de procès-verbaux adressés en 2019 aux conducteurs garés sur les bandes de bus. Ainsi, la STIB estime que, sur l’ensemble des collisions entre un bus et un véhicule tiers ou une infrastructure, la moitié est due aux stationnements gênants que rencontrent ses chauffeurs et conductrices. Elke Van den Brandt, ministre du gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale, chargée de la mobilité, des travaux publics et de la sécurité routière répond.