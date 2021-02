Hanni: «Ceux qui me sifflaient me demandent de revenir: c’est ma plus grande fierté»

Trois ans après son départ d’Anderlecht, Sofiane Hanni coule des jours heureux au Qatar. Mais il demeure très ambitieux. Et amoureux de Malines et du Sporting. Depuis qu’il a perdu son capitaine franco-algérien, roi des buts et des passes décisives, le RSCA n’a plus fêté le moindre titre. Et encore moins un triplé à Sclessin.

** * * ***** **** ******* ***** *** **** ******** ** ********* ** ******* ******* ** ** ********** ** **** ****** ********* ** ** **** ** ********** ************* ** *** ********** ** **** *** ** *********** ******** *** ********* ******* ** ***** ** ***** ** ******* ** **** **** ** ********* *** ***** ****** ** ************ ****** ***** ******* ** ****** ******** ****** ****** *** ******* ** **** ** ****** ** **************** ************ **** ******* ************* ***** ** ****** ** **** ******** ** ***** ** *** ******* ** ** *********** ******* ** *********** *** **** ***** ** ******** *** ** *********** ********** **** ** ** ** ***** ******** ** ******* ** ****** ***** ** ********* *** ***** ***** ************ ******* ************ ** ********** ** ******* ********* ************* ** ***** ******** ** ******** ** ******** ****** ** ******* **** ******** ********* ***** ****** *** ********* ***** ** ****** ******* ****** ** **** ***** ** *** ***** ** *** ****** ***** ******* **** ****** ** ******* **** ** ******* **** ** ***** ** * * ** ** ** ***** ******* ** ***** ***** ******** **** ***************** ** * * *********** *** ***** ** *** *** **** *********** ** **** ***** ********* **** *** ** **** *** ****** ****** ** **** ** ******** **** ****** ************ ************ ** ** ***** ***** ** ** ********** ****** ***** ** *** ************ * ******* ** * **** ***** ******** ********** ** ********* *** ******** *** *********** *** ******* **** ***** **** ***** *********** **** ** ***** ****** ** **** *** ********* ** ******* ** ***** ** ****** *** ** ***** ** *** *********** ** ******** ** *** ******* ******* ********** *********** *********** **** * **** ******* ****** ** ********** ******* ********** **** ******* ** ***** *********** ***** **** ** *** ** ****** **** ********** ***** ** *** ** ******* ******* ** ** ********* ****** ******* *********** ** ****** ****** ************** ** ******* ** ** **** *** ** ***** ** ******* ****** ********* ************* ** ********* ** **** ****** ***** ******* **** ** *** ******* ** ** **** ***** ** *********** ******* ***** **** ***** *** ********* ****** ****** ******* ****** ** ****** ***** ***** *** *************** ** ******* ** ******** **** ** **** *** **** ********* ***** ** ******* ** ***** **** ** **** ** ******* ****** ****** **** ********* *** ************* ********* ********* ** ******* ** ***** **** ** ******* *********** ************* ********* *** ******* ******* ********* ** **** *** ******* ****** ** ********* ** ** ******** *** ** ** **** ** ******* *** ** **** ************ ******** ** *** ************ ************ ********* ***** ******** ** ********** ** ** ******** ******* *** **** ***** *************** **** ****** ****** **** ** ******* ** ** ****** **** *** ********* ************* ** ****** ****** *** ** ****** **** * ******* ** ** ***** ******* *** ***** ****** *** ********* ******* ***** ************** *** ********** ************* ** *********** **** ******** *** ** *** ** *** ***** ** ******* ** ********** ******** *** **** ***** **** ***** ******** ********* *** ** ********* ************ ** ******** ************* ** ***** ** ******* *** ****** ** *** **** ** ********** ** **** *** *** ***** ***** ***** **** ***** ********* ** ****** *** ***** ********** ************ ** * * ** ** ** ***** ** * ******** ****** ** ********** ******** **** ** ****** ** ********* **** ** ********* *********** *** **** ******************** **** ****** *** ***** ** ******* **** ********* *********** **** ** ****** ******* ******* ************ ************ ******* **** *** *** ******** ************ ** ******** ** *** ** ****** ** ** ************* *** ****** **** ******** ** ***** ** ** *** ** ********* ** ****** ******* *** ** ***** ********** ******** ** **** **** ** ************ ******************* *************** ******* *** ** ***** ******* ****** ** ** *********** ***** ** ****** ****** ********* ** ********* ** ** **** ********* ********* **** *** ******** ** **** ***** ** ** ** **** ** ******* ** ****** ******* ********** ***** ************* ******** ** **** ** *** ***** *** ********** ** ** ************ *** ****** ****** ************ *** ****** ******* ********** ********* ************* ** ***** ******* ** ************** **** ***** ** ****** ** ******* **** **** ** ********* ** **** ********* ******* ** ******* *** ******** ** ****** ** ***** ** *********** ********* **** **** ****** ***** ** ***** ** ** ****** ** *** ****** **** ********* *********** ******* ** ********** ******* *********** **** *** ****** ***** *********** **** ***** ******** ** ****** ***** ** ****** *** ******* ***** ** ******** ** ** ***** * *** **** ** * * ****** **** ******* ******* **** **** **** ******** **** **** ********* *** **** ****** *** ** **** *** *** ****** ***** ************ ****** ***** ******** ** * * ***** ****** ** ****** ****** ** ***** *** ***** ** **** ** ***** *** ****** ** **** ****** ***** ** ** ******** ** **** ** ********* ******* ************** ** **** ** **** ******* ** ** ***** ** *********** ** ** **** *** ****** ******* ***** ********* ** ***** ***** ***** ** **** ******* ** ********** ****** ********* ***** ** *********** ***** ** ***** ********* *** ** ********* ******* ***** ******** ********* ******* ** **** **** ** ************ ** **** ***** ** ************ ** ** **** ***** *** ********* **** ****** ********** ******** ** **** ******* *** ****** ** **** ****** ** *** *************** ** **** **** *** **** ****** **** *** ****** ******* ** ***** ********* **** ** ******** ****** ** ** *** ******* **** **** ** **** **** *** **** **** ****** ********* ***** **** ** ****** **** ** *** ** ****** ****** *** *** ******** ** ****** ** **** *** ********* ********** ********* ****** **** ** ***** *** **** **** ***** ******* ** ***** ** **** ******* ** ****** ** ******* ****** ****** ********* **** ** *** ** ***** ***** ***** ***** ****** ***** ****** ** ********* **** ***** *** ********* ******** ******** ************** ** **** ****** ***** ** ******** ********* *********** ********* *** ******** ******** ****** *** ******** ** ***** *** ********** ** ***** *********** ******** *** ** ********* ** ***** ******* *** ** ***** ****** ** ******* ** *** **** ** ***** ********** ****** ************** ** * *** ****** **** ** ****** ******* ***** **** ****** ** ********* ** ****** **** **** ***** ** ****** ************* ** ** ******* *** ******** ** ***** ******* *** ***************** ****** ** **** ** *********** ** ***** ****** **** ** ******* **** ********* ** ****** ** *** ****** ** ******* ** ***** **** ** ****** ********** ******** ****** ** ****** ************* ** **** ******** ** **** ****** ******** ******** ** ****** ********** ** ******** *** ** ** ******** ** ** **** ********* ********** ************ ********* ** ****** ** ** ** ********** ***** **** ******* ** ************ ** **** ****** ** ******** ** ***** ****** **** ** **** ******* **** ** ****** *************** *** **** *** ************** ************ ** ****** **** ******* ****** ** ********* ** ******** ** ** ****** ******* ****** ************* **** **** ******* ** ***** ********** *** ******* ** ***** ************* **** *** ****** ** ****** **** *** ******** ******** ******** ******* ****** ******* **** ****** ** ****** ** ***** **** ********* ********* ** *********** **** **** ****** **** ********* ************ ** ** ** ****** *** ******* ** ******** ********* ** ******** ******* ** ************ **** ***** *** ********* *** ****** ** ****** ************* ** **** ********** ********** ** ** **** ********** ** ******* *** *** ********* ********* **** *** ** ***** ** *** ** ** ************* ********** **** *** ***** ************** *** ************** ******** ** *** **** ****** ************ ** ************ *** ** ******** ** ** ****** *** ** ********* **** ** ***** ** *********** ************ *** ******** *** *** ******** ******* **** ** ******** ** ******** *** ** ********** ********** *** ** **** ** ******* ********* ** ***** ******** ** ******** ** ********* ***** *************** ***** ******** *** ** **** ****** ******** ****** ** *** ********** ***** ********* *** ** ****** ******* ****** ** ********* ** ** ******* **** ****** ** ******** ****** ** ***** ******* **** ********* ** ***** ****** ********** *** ** ******* ***** ** ******* *** ** ******* ** ********* ** ****** *** ********** ******** *** ********** ******* **** *********** ** ******* ******* *** ********* ***** ** ********** *** ***** **** **** ******* ** **** **** *** *********** ****** ** ** ******** ** **** *** ******* *********** ** **** ********** ******** ******* ** ********* ****** ***** ****** **** ** ** **** ** ******* *** **** ** ** ******** ****** *** ******** ************** ** ***** ** ********* ** **** *** **** **** ************ ** **** ** ********* ****** ** ******* *** ** ***** ***** ******* ********** ** ******* ******* ** ** ********* ** ** ******* *** ** ** ***** ** *********** ********* ******* *** ******** *** **** ** *************** ***** ****** ** ****** ** ******** ** ******* ** ****** *** ** ****** ******** ****** ****** *** ****** ** *** ************** **** ** ***** ******** **** ***** ******* ** ** ***** *** ********* ******** ************ ** ***** ** ***** ******* ** ********* ****** ****** ** ****** ** ****** **** ** **** ** ******** ****** **** **** ** ********* ** **** *** ****** ** ************ *********** *** ** ********* **** ***** ***** ** ********* ** ************ ** ** ******* **** ****** **** *** **** ********* ***** ********** *** ********** ********** ** ***** ****** ************ *** ***** ** ********** ****** ** ***** ******* **** ** ******* ******* ** ******* *********** ********* ***** ******* ******** *** ******** **** ********** ***** ****** ***** ** ** ******* ******* *** ******** ** ********* **** ** ** ****** **** ****** ****** ** **** ****** ** ********** *** ********* ** **** ******* ** * **** ** ***** ** ******* ***** ** ******* ******* ** *** ******* ***** ***** ******* ************ *** *********** ** ******** **** ********* ** *********** ** ***** ** ***** *** ********** ********** *** ********** ***** ****** ** ******* ** ***** ******* **** ***** ******* ** ****** ** ***** **** *** ******* ********* *** ** ********* ****** ****** ** ***** ** ********* ************ ** **** *************** **** **** *********** ** ********** ****** ***** ********* **** ** ******* ** **** ********* *** ** ****** ****** ******* **** ******* ****** ********* ** ***** ******* ****** **** ** ***** * ******* *** ** ****** ************ ***** *** **** ****** ***** ********** ****** ** ****** ****** ********** ******* ****** ** ***** ** ***** **** ***** *********** **** ***** ********* ** **** ****** *** **** ****** ******** ********** **** ****** ********* ** ****** ****** **** *** ***** *********** **** *** * ******** *** ** ******* ****** ******* **** ***** ********* ************ **** ** ********* *************** ** ************ **** ****** ****** ** ******** ** ******* *** ***** ****** ****** ************* ************* ** ** *** * ***** **** ** ********* ** ***** ** **** *** *** ******* **** ** ******* ** ********** *** ********** ***** ** ******** ******* ** ** ******** ****** ** ************ ***** ******* ** **** ***** ** ******* **** *** ******** *** *** ** ******* ***** ****** ***** * ******* ******* ****** ** ********** ** **** ****** ** ***** ** ** ************* ********** ** ***** ** **** ***** *** ***** *** ** ****** **** ** ** ****** ****** **** ** ** ****** *** ***** ** ** ************** ****** ** ****** ****** *** ***** ** ******** ****** *** **** ******************* **** ******* ********* ****** ** ***************** *********** ****** ****** **** *** ****** **** ****** **** ****** *** **** ***** ***** ******* ******** ** ******* ****** *** ** ******* ******** ** ***** ** ***** ******* ********** ********* *** ***** ********* ** ******** ****** ** ******** ** ******** *********** ******* ********** *** ***** ** ********* **** ******** ** ********* ** ******* **** ******* *** *** ** *********** ** ****** ******* ** ** ***** ***** ***** ****** ****** ***** **** ****** ******* ** ***** *********** **** ** ***** **** *** ** ********* *** ** ******* ** ***** **** **** ** *************** ******** ***** ***** ** ****** ** ****** ** ********* ***** *** ****** ** ******** ******* ******** *********** ******* ************ *** ** ******** *** ** ** ***** ******* ** ***** **** ***** ** ******* ******* *** ******* ** ********* ****** ******** ** ******* ****** ******** ****** ****** **** ** *** **** *** ** *********** ** ********** ***** *** **** ****** ** *** ******** *** ************ ************ ************ *** *********** ** **** ****** ** **** *** ****** **** *** ****** ** ***** ********** ** ***** ******** ****** ****** ****** ** *** ******* ******* **** **** **** ******* ***** *** ********* **** ***** **** *** * ******** ***** ******* ****** **** ************* ******** ** *** ***** *************** *** ****** ********** *** ********* ** ***** *** *** ****** ** ** ****** ** ****** ****** *** ******* ********** ****** ******** ***** ******* *** ** ****** ********** *** ****** ******** ** ********* **** ** ** ***** *** ***** ** **** *** ******* **** *** ********* *** ** **** *** ******** ** *** ****** ************* ** ********** ** *********** **** ** **** ** ***** ******** *** ****** ** ******* ** ** ******** *** *** ******* ** ******* **** ***** * ****** ** ****** ****** ** ***** ***** **** ** ******* ****** ***** ********** ** ***** ***** ** ******* ******* ******** **** *** ******* ** ****** *** ** ******* ** ********** ** *** ** ****** ** ** ******** ** *** ** **** ** **** ****** ****** *** ********** *********** ******** *************** *********** *** ***** ** ******** * ***** ****** ** ******* *** **** ** ***** ** ********* **** **** ******* ****** **** ******* *********** ****** ** *** ***** **** ****** *********** *** ** ******* ** ************** **** ******* ** ******* ** * *** ******* ** ******** ** ******** ***** ******* **** ** ********** ********* ** **** ***************** **** ** ****** ********* ** ****** *** *** ** ******* ** * ********** *** ***** **** ******** ***** *** ***** *** *********** *** ************* ** *** *********** ** ** ********** ******* ** **** ***** ******** ** ******* *** **** ********* ****** ***** **************** ******************* ** **** ******* ************ ***** ***** ** ****** ******** **** **** ** ********** ** ******* ********* **** *** ** ******* ***** ** ***** ** ***** **** **** *********** ** ** ******** *** *** ******** ****** ******** ***** *** ** ******* ** ** ********** ****** ** ******** ** ** ******** ** ********* **** ** **** ***** ****** ********* ** ************* ** * **** ** ****** *** ***** *************** *** *** ** ***** ********* ** * ******** *** ******** ** ******* ****** ** ********* ********* ******* ************* ** ***** ***** ** *********** ******** ** ******** **** ** ***** *** ************ ** ** ******* *** ********* **** **** *** ***** **********