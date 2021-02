Dix-huit arrestations suite aux échauffourées du 13 janvier lors d’une manifestation

Dix-huit suspects ont été interpellés et arrêtés par la zone de police Bruxelles-Nord, un mois après les émeutes du 13 janvier dernier à Schaerbeek et à Saint-Josse-ten-Noode, a déclaré vendredi le parquet de Bruxelles. L’enquête se poursuit pour identifier d’autres auteurs des troubles et des dégradations. Les émeutes ont eu lieu à l’issue d’une manifestation en réaction au décès d’Ibrahima B., décédé dans une cellule de police le 9 janvier.

