Laeken: «préservez le site naturel du Donderberg» disent 6.500 personnes

Peu connu des Bruxellois qui n’habitent pas le quartier, le Donderberg est un site naturel de 2,5 ha situé à Laeken, à côté de l’école européenne et des Jardins du Fleuriste. Dans cette ancienne pépinière du Domaine royal, la Ville de Bruxelles veut, depuis des années, y construire un vaste ensemble avec logements, école et hall des sports. Les trois premières moutures du projet ont été recalées et la quatrième vient de passer à l’enquête publique. Elle est jugée toujours aussi imbuvable par les riverains, dont la pétition a recueilli près de 6.500 signatures.

** **** ********** ** ****** ******* ** **** ** *** ** *** ***** ****** ***** ********** ******** *********** ** ******* ****** ** **** ****** ****** ******** **** *** ******* ** ********* ** *** ****** ** ************ ******* ** ********* ******* ****** **** ** ** **** ** ****** * * ****** *** ******* ** **** * ******* *** ****** ********* ******* ** *** ****** ************* ****** ***** ** ****** ********* ** ** ***** ** ********* **** * ******* ** ****** ********* **** *** ************ ** ********** *** ****** ** ******** *** ******* ** **** ******* ** ** ***** ** ********* ** ****** **** **** ***** *** **** ** ******** ********** *** ***** **** ************ ******** ** *** ***** ********** ******** ** ****** *** ***** ********** ** ********* ***** ******* ** ******* ******** *** * ******** *** ****** ************** *** **** ** ******** **************** ************ ******* ** ******* ** *********** *** ***** ** ****** ** ************ ********* * **** ** ****** ******** ********* ** ** ******* **** ** ******** ** * ********* * ** ******** ** ** ****** ** ******** **** *** ********* ** **** ******** *** *********** *** ** ******* ****** ********* ** ************ *** ** **** ** ********** ** ** **** ******** **** ******** ****** ********** ** ******** ******* *********** *** ** **** ******* ** ** ****** *********** ** **** ** ****** ********** ********** ** ********** ** *** ****** ******** ****** *** ** ******* *********** **** ********************* ** ** * ** ** ******* ***** *** ******* ******** *************** *** ********** ** ********* ** ** ******* *** ******* ** ******** ** ** ********** ** **** ***** ********* ********* ********* ** ***** ************* ** ******** ****** *** ******* ** ********* * ****** ** ******* *** ******* ** ****** ****************** ******** ** ***** ** ** ********* ********* *************** *** ***** ****** **** ***** ** ***** ***************** **** ******* ** ******* ** ****** ** ************* ** *** ****** **** ** ********* ****** ******** **** ****** *** ******** ********** ****** ** ******* ********** **** *** ************ ** ** ** ********* *** *** *** ******* *********** **** ** ********* ** ** ******* *** ******* ********** ** *********** ** ******* ****** ** **** ******** ***************** *** ******** ********* ** *** ******* ** *** ***** *** ** **** ** ********** ** ******* ***** *********** ************* ** ** **** *** *** **** ************* ** ********** *** ****** ** *** ******** *************** ******* ** ********** ** ********* ** ******* ********* ******* *** ** ********** *** ****** ** ****** ****** ****** ***** *** ********* ** ************** * ***** **** ****** *** ****** ** ******* ***** ********** ** ****** ** **** ** ***** ***** ** **** ******** ** ****** **** *** ** ******* ***** ******* ******* ******** ***************