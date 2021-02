Vaccination des seniors: la Ville met un service taxis gratuit à disposition

Afin de permettre le transport des seniors et/ou personnes à mobilité réduite qui ne sont pas dans la capacité de se déplacer vers les centres de vaccination, la Ville de Bruxelles a mis au point un service de taxis accessible via son CPAS et ses maisons de quartiers. Les sociétés Taxis Bleus et Taxis Verts ont remporté le marché public ouvert à cet effet par le CPAS.

