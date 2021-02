Interruption des lignes de métro 2 et 6 les deux prochains week-ends à Bruxelles

Les lignes 2 et 6 du métro bruxellois seront interrompues entre Yser et Elisabeth les week-ends du 27 et 28 février ainsi que du 6 et 7 mars en raison de travaux, indique la Stib jeudi. Une navette de bus sera mise en place.

**** ** ***** ** ** *********** ** ****** ******** ** ** ** ************ ** ** ****** *** ******** ** ********* ********* ******* ****** *** ** ****** ** ****** ** ** **** **** ******* *********** *** ******* ************ **** **************** ** ** *********** *** ******* ***** *** ******** **** ** ********* ******* ** ****** ** ********* *** ************ ****** ******** **** *** ********* *** ******* ** ********* **** ***** **** *** **** ********* ********** *** ******* ** *** ******* ** ******* ** ******* ********* ** ** ******* ***** ****** *** *** ****** ** *** ** ** ** ****** *********** ********** *****