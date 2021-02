MicroStarters Week, la semaine des futurs entrepreneurs à Bruxelles débute lundi

Durant la dernière semaine de février, microStart Bruxelles donne rendez-vous à tous celles et ceux qui ont le projet, la conviction ou l’envie de devenir entrepreneurs. Crise sanitaire oblige, la 10e édition de son évènement phare sera 100 % digitale et rendra un hommage appuyé à la résilience de nos entrepreneurs locaux face à la pandémie et ses conséquences, partout en Belgique.

