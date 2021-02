Ixelles: une expo photos avec un peu trop d’écolos

Depuis mars 2020, la photographe bruxelloise Sophie Lenoir fait le tour de la capitale avec son appareil photo. Et, dans chaque commune, elle photographie les Bruxellois sur le pas de leur porte. En lisant les témoignages des personnes photographiées, on voit aussi l’impact du confinement sur la vie quotidienne à travers les différentes saisons. Actuellement, elle expose, à la chapelle de Boendael à Ixelles, 40 portraits d’habitants d’Ixelles. Dont 4 élus ou proches d’Ecolo, ce qui fait grincer certaines dents quand on sait que la photographe a reçu un subside d’une édile Ecolo-Groen…

