Bois de la Cambre: les poubelles débordaient dès ce dimanche matin

Un riverain du Bois de la Cambre nous a contactés pour exprimer sa consternation en découvrant ce dimanche matin en se promenant dans le Bois que les poubelles publiques débordaient de crasses en tous genres. Pourquoi la Ville n’a-t-elle pas anticipé et prévu plus de poubelles ou des poubelles plus grandes, se demande-t-il. Contacté, le cabinet de l’échevine de la propreté Zoubida Jellab (Ecolo) précise que des renforts ont été envoyés dans la journée et qu’une solution structurelle est à l’étude.

