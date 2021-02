D1B: l’Union Saint-Gilloise sprinte vers le titre! (+vidéos)

On s’attendait à un match serré entre l’Union et son plus «proche» poursuivant, Seraing. Mais ce ne fut pas le cas tellement les Saint-Gillois ont maîtrisé leur sujet, se mettant à l’abri après huit minutes de jeu seulement. Avec 18 points d’avance sur les Métallos et 19 sur Westerlo, le troisième, le titre tend, plus que jamais les bras aux Bruxellois. Il ne reste plus qu’à savoir quand celui-ci tombera.

