Les ménages recevant une facture d’eau par mois ont doublé en deux ans à Bruxelles

Depuis la mi-2018, les Bruxellois qui le souhaitent peuvent recevoir chaque mois une facture pour leur consommation d’eau. Cette possibilité a été ouverte pour permettre aux personnes qui le souhaitent de payer plus régulièrement leur consommation. Pas un luxe, vu la hausse du prix de «l’or blanc» enregistrée depuis quelques années. Et cela existait déjà depuis des années pour le gaz et l’électricité.

