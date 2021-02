Coronavirus: les hôpitaux bruxellois ralentissent la cadence de vaccination

La Commission communautaire commune (Cocom) doit ralentir le rythme des vaccinations dans les hôpitaux bruxellois et revoir la répartition des vaccins entre les différents groupes prioritaires, annonce-t-elle vendredi. En cause: les retards et la diminution des quantités dans la livraison des doses.

