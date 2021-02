Un avocat bruxellois arrêté et inculpé pour viol

Un avocat du barreau de Bruxelles, âgé de 34 ans, a été inculpé pour viol, coups et blessures, et traitement inhumain, selon une information de la Dernière Heure. Le parquet de Bruxelles confirme qu’une enquête est en cours mais ne fait pas plus de commentaire.

