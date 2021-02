Wandercoop, un supermarché coopératif voit le jour à Anderlecht

La wAnderCoop, un supermarché participatif et coopératif, est né à Anderlecht. Le magasin propose des produits alimentaires, d’hygiène et d’entretien sains, équitables et les plus locaux possibles.

