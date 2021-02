Saint-Josse: «J’appelle de tous mes vœux à un CEB cette année»

14/02 19:00 → 15/02 11:00

Ce soir et cette nuit, il faudra encore rester attentif aux conditions glissantes à cause de la neige résiduelle sur les sols/routes du réseau secondaire et des plaques de glace qui se reforment après la fonte. Lundi matin, un peu de pluie verglaçante sera temporairement possible au sud du sillon Sambre-et-Meuse (et particulièrement en Ardenne). Ce risque n'est pas totalement exclu sur le Limbourg également.