Suspecte du meurtre de son ex à Schaerbeek, Natalia K a été libérée

15/02 05:00 → 15/02 12:00

Ce matin, il faudra encore rester attentif aux conditions glissantes à cause de la neige résiduelle sur les sols/routes du réseau secondaire et des plaques de glace. Un peu de pluie verglaçante sera temporairement possible, surtout dans l'est du pays et au sud du sillon Sambre-et-Meuse.