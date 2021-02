Bruxelles lance son plan d’appropriation numérique par ceux qui en sont éloignés

Le ministre bruxellois de la Simplification administrative Bernard Clerfayt, a annoncé vendredi la mise en œuvre d’un plan d’appropriation du numérique par le public qui en est éloigné. Ce plan en quatre axes, dix-sept chantiers et soixante six actions à concrétiser d’ici 2024, repose sur la contribution active du Centre de l’Informatique de la Région Bruxelloise et le service de simplification administrative de l’Administration régionale, easy.brussels.

*** ***** ** ********* ** ***** ***** ** ** ********* ** ******** * ******** ** *********** ** ****** *** ********* *** ******* *** ******** ************* **** ***** **** ** ***** ******** * ************ ** ** ******* ************ ******* ********* ******* ****** *********** ********** ** ******* *********** *** ************ ******** *************** ** ********* *** *** ******** **** ** ******* ******* ** ********* *** ** ********* ********* ** *** ** **** *** ** ********* ** ****** *********** ** ** ****** ***************** ********** ******* ** ***** ** **** * ***** ****** **** *** **** *** ** ******* ********** ** ***** ******** ******** ******* ********** *** ********* ** *********** ******** ****** ******* *********** ****** ** *** ****** ***** ****** ** ** ********* ** **** ** ***** ************ ** ******** ** ***** ******** * ******* *** *** ** **************** ** **** ******** ********* *** ******** ** ************* ** ****** ** *** ******* ********** **** *********** ** ************* ** *** ************ ******** ** *********** ** ********* *** ************** ********** ** ********* *** ****** ** ***** ** ****** ** ************** ** ******* ** ********* *** ******** ******* ** ****** **** ************* ** *** ****** ******* *** ** ************ ********* *********** ** **** ******** ********* ** ********* *** *********** ******* **** ** ****** ** ******* **** ********* *** ****** ********* ** ** ****** ** ***** ** ********** ****** *** ** *********** ** ***************** ********** *** *** *********** *** ******* ************* ** ********* ** ******* ** ********* ************ *** ******* ** ******** ** ********* ** **** ** *********** ** *********** ****** ** ********** ****** ** ***** ************** ******** *** ****** *********** ********** **** *** ************** ***** ********** *********** ******* ******** ********* ** ********* ** ********* ************** ** *** ****** **** ************ *** *** ****** ** ***** ****** *** ******** ** ************ ** ******* ***** ****** ** ********* ****** **** ** ************ *** ** **** ** ***** ****** ********** ** ************* ** ********* ** *** *************** ** ****** *** ********* ************** *** ******* *** ******* ******* *********** ** **** *** ******* ** ***** ** ** ********* ** ** ************ ** ***** ************* ***** ********* **** *** ***** ************ *** *** ***************