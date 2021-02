Max, un Bruxellois d’origine, «capturé et torturé 11 jours en Syrie»!

La RAI et le Corriere de la Sera ont recueilli le témoigne glaçant d’un Belgo-Italien âgé de 47 ans. Max Aderman affirme avoir été piégé par son ex-compagne syrienne à Damas. «Les services secrets syriens m’ont capturé et torturé pendant 11 jours», témoigne l’homme né à Ixelles, de père belge et de mère italienne.

*** ******* *** *** ** ******* ****** ***** ***** **** ** *** ***** **** ***** ***** ** ******* ** ******** ****** ***** **** *** ******* ** *************** ** ******* ** * ********* *** ******* ********* ** ** ******* ************ ******* ** ********** ** ***** ********** ** * ********* ********** ** *** ******* ** ******* ** ** ************** *** ******* *********** **** ********* ********* *** ***** **** **** *** ******* ******** ** * ********** **** *** *************************** ********** **** ***** ** ****** *** ***** ** ********** ******* ** ******* ** ** ************* ** * ***** ** *** *********** **** ** ******* ************ ******** ************* ** *** ********** ********* ** * ********** ***** ************ ** ******* ********* ***** ** ******* ** ***** ** ********* ****** ** ** **** ** ******** ********** ** ***** *** ** ******* ** ********** ******* ********** ** ************** ************* ******* *** ******* ********* *** ***** ***** ******** ****** ** ** **** *** ******** **** ******* **** *** ** ***** ******* ********* ******* *** ****** ** ******* ** *** ** ******** *** **** ******* ********* ******* ** **** ** ******** ** ********* ******* ******* ** ****** ** ******** ********* ** **** *** ********** ** ***** **** ** ********* ** ****** ** ********* ***** ** *** *** ** ****** *** ******* ** ********** ** *** ** ********* ** ** ******** *** *********** **** ** *********** ** ******** ** ** ********* ************ ***** ****** *** ********* ** ***** ** ***** **** *** ******** ******** ** **** *** ****** ***** *** ******* ****** ******* *** ** ***** ***** *** ** ******* ** ** *** ******** ** ***************** *************** ******* ** ******** ***** *** **** ** ******** ** ** ****** ******* ** ** ********* ********** * ******** **** ***** ******* **** *** ********** ** ****** **** ***** **** ** ****** ** ***** ** ** ********* ** ***** **************** ** ****** ** *** ** *** ********* ********* **** ** ******* ****** ** **** ** ******** ** ** ***** ** ******** *** ** ***** ********* ***** ******* *** ** ***** ** ********* ** ******* * ****** **** *** ********* ************ ****** ****** ******** **** ******* ** ******* ***** *** ****** *** ******* ******** ** ****** *** ************* ** *** ******* ****** ** **** ** **** ** ** ** *********** ** ********** *** *** ******* *** *** ***** *** ******** ** ********** ********** ******** ************** ***** ******* **** *** ******* ** ** ***** ************* ** ***** *** *** *** ****** ** ********* ** ******** ************** **** ** ******** **** ** ******* ** ***** ** * ******** ** ** ******* **** *** ******* ************ *** ******* ******** **** ** ** ***** **** ********** ** ********** ********** *** ****************** * ****************** *** ********* *** ********** ******** ********** *** *** ******* ** ******** *********** ** ** ********* *** ***** ** **** ** *** *** ********** ***** ** ***** ****** ***** ** ******** ************ ** ********* *** ******* ******* ** *********** ** ******* ****** ** *************** ** *** **** ****** ** ********* ****************** *** ********** **** ** ** ******* ******** *** ** *************** ****** ** ** ********* ****** ** ******** ** ************ ** ************* ********** ** ********* *** * ****** *********** ** ** ******** ** ** ** ****** ** ***** *********** ***** ** ********* ************** ***** ******* **** ** ******* *** ****** ******* *** *************** *** ************ * ** **** ** ********** *** ******** **** ******** ************** ***** *** *********** ************* ** ******* ******** ******** ********** **** ******* ** *** *** ***************** ****** ********* *** *** ******* ** *** *********** ** *** ******** *** ****** ******* ***** *** ** *** ** *** ************** *** ********** ** **** ** ** ******* *** ****** *** *********** ****** *****