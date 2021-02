Un toit pour Isabelle qui vivait dans le jardin de l’abbaye de Forest

Temps sec sous un ciel serein. Par endroits, des conditions glissantes à cause de la neige résiduelle et des plaques de glace ou éventuellement de givre.

Peu nuageux et sec. Progressivement plus de voiles d'altitude depuis la France. Par endroits, des conditions glissantes à cause de la neige résiduelle et des plaques de glace ou éventuellement de givre.