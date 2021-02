19 commerces et établissements Horeca se lancent dans le zéro déchet à Bruxelles

Dans le cadre de la deuxième édition de l’Appel à projet « Horeca et Commerces alimentaires zéro déchet » lancé par Bruxelles Environnement, 19 lauréats ont été sélectionnés. Pour mettre en œuvre leurs projets, ils bénéficient d’un soutien financier (15.000 euros maximum par projet avec une enveloppe totale de 150.000 euros) et d’un accompagnement personnalisé d’un facilitateur. Ils font partie d’une communauté toujours plus importante.

