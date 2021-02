Le FC Ganshoren et son entraîneur Michel Delph se sont mis d’accord et continueront à collaborer ensemble la saison prochaine. Le reste de son staff, c’est-à-dire son T2 Dimitri Desmet et son entraîneur des gardiens, Fred Goffinet, continuent également l’aventure.

