La Foire du livre de Bruxelles au cœur de la capitale sous la forme d’un festival

Crise sanitaire oblige, la Foire du livre de Bruxelles dérogera cette année à ses habitudes pour s’implanter sous la forme d’un festival en plein cœur de la capitale en lieu et place du site de Tour et Taxis, ont fait savoir mardi ses organisateurs. Quelque 150 moments de rencontre seront ainsi proposés du 6 au 16 mai prochains dans une trentaine de lieux publics ou privés, sur inscription et dans le respect des règles sanitaires. Une semaine de rencontres professionnelles en ligne est également prévue du 22 au 27 février.

