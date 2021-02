Près de 250 places d’accueil de plus pour héberger les sans-abri à Bruxelles

Les Sans Domicile Fixe (SDF) de la capitale peuvent accéder temporairement, si nécessaire, à 250 places de plus durant la période de froid que traverse le pays, ont annoncé mardi midi le ministre bruxellois de l’Aide aux personnes, Alain Maron, et les responsables de la structure de coordination Bruss’help et du Samu social.

*** ****** ************ *** **** ** **** ****** *********** ******** ****** ********* **** ** *** *********** ** ****** ****** ******* ** ******* ************ * ********* ** ******** ****** **** ****** ******* **** ** ******* ************ ********* ****** ** *** ********* ***** ********* **** ***** ********* ****** ** *** ******* *** **** ** ******** **** ********* ***** ****************** * ********* ***** ****** ** ******* ** ******** * *** ******** ******** *** ******* ** ** **** **** ***** ******* ***** *********** *********** *** ********* **** **** ** ***** ** ***** ** ** ********* ***** ** **** ******* ** ********* **** *** ************* *** ***** **** *** ***** ********** *** ******* * ********** ***** ********* ** ** **** *** ******* ** ******** ************* *** ****** ********** ******* ************** *********** ** ********* ***** ** ********* ** ************* ********* ********* ************* ** ** *** ** ******* ** * * ******** ******** *** ******* **** **** ******* *** ***** ***** ********* ** ************ ** ******** *** ********* *** ****** ** ************** ** ***************** ** ** ****************** *** *********** ** **** ** ** ***** ********** **** *** *** ****** **************** ** ************* ***** *********** ** ****** **** ** ****** ****** ** ******* **************** ** **** ** ****** *** *** ***** ***** ** *** **** ************* ** ****** *** ******** *************** ** ****** *** *** ***** ** ** ***** ***** ** ** ****** ** ****** *******