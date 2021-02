Trois personnes remises en liberté dans l’affaire de trois policiers blessés à Laeken

Trois personnes, arrêtées après avoir tenté d’échapper à un contrôle policier dimanche à Laeken, ont été remises en liberté après audition, a indiqué lundi soir le parquet de Bruxelles. Dimanche vers 13h00, un motard qui circulait sans casque a voulu se soustraire à un contrôle de police à Laeken. Trois policiers assignées au contrôle ont ensuite été heurtés par une voiture et ont été blessés. Le motard et deux passants qui l’ont aidé à échapper à la police ont été interpellés et arrêtés.

