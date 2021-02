Anderlecht, Standard, Charleroi: ce qu’il faut retenir de la journée en D1A (vidéos)

Le Sporting de Charleroi et le Standard ont galvaudé deux unités, Anderlecht a fait forte impression à Genk, Noa Lang et Lamkel Zé ont été les acteurs les plus en vue de ce week-end. Voici les enseignements de la journée en D1A.

********* ******** ***** ** ***** ****** **** ******* **** ******** ** *** ***** ********* ** ***** ********** ********* ******** * ******* *** ***** ************ ** ** ****** ** *** **** ** ******** ** ** ******* ** *** ****** ** *** ********** ** ***** ** ********* *** ****** *** ******* ******** ******* ************ **** ************ ** **** ** *** **** ** ******** ****** ******** ** *** ***** ** ************* ** ****** *** ****** ** ***** ***** *** ****** ** ******** **** *** ************* ** ***** ********* ** ********* ******* ***** ********* ******** ***** ***** ****** ** **** ***** ** ******** ******** ******** ******* ********** *** ** ****** ****** ** ***************** ****** ****** *** **** ***** ** ******* *** *** ***** **** ****** ** **** ******** ****** **** ******* *** *** ***** ************** **** *** ******* ********* ** ******* *** **** * **** ******** ** **** *** ******* **** ** ******* ******* ********* ** ****** ** ********* ** ** ************ ********* ** *** ** ******* ** ***** ****** ****** *** **** * ****** *** ***** ****** *** ****** ** ************ ** ***************** *** ****** ** ******** ******* ******* ***** *** ********* ******** ** **** ** *** ** ** ********* **** ********* **** ********* ****** *** *** **** **** *** ****** ******* **** ** ******* ****** ******** ***** ** ***** ****** *** *** ******* ****** ** ******** ** ******* ** ******** * ******* ** ********* ****** ** ***** ** *** ******* *** ******* ************ ** ** ******* *** *** *** ** ******* ******* *********** **** ******* **** ** ***** ****** ** *** ************* ******* *** ****** ***** *** ***** ******** ** ******* **** **** ******* ***** *** ******* ******* * ****** *** ********* ** ********** ** ***** ** ******* ****** **** ********* ********* *************** *** ** ********* *** *********** ****** ***** ** *** ********** **** *** ******** ** ***** **** ******* ********** **** ** ****** ** *** ** *** *** *** ***** ********** *** ******* ** ****** ** ********** **** ******* ******* ** *** ** ***** **** *** ******* *** ******* ******* ******* ** ****** ******** ****** ***** **** *** ********* **** ** ********* ****** ** *** ****** ** ** *** ********* ********* *** ******* ** ***** ********* *** ********** **** ***** ** ********* ********* **** *** *** ******* ** ***** ** ****** ** *** * ****** ** ***** ******* ** ****** ** *** ******* ** **************** **** *** ******** ******** *** ****** ****** *** ******* ********** **** ******* **** ** ****** *** ******** ** ** ***** ******* ****** **** ** ***** ** ** ******* ********** ******** **** ********** ******* *** ******* ********* **** ** ************ ** ***** ** ***** ** ********* ** ** ********** ** ******* *********** **** ** ******* ********** ****** ** ***** **** ** **** ********** * ****** ******* ** *** ********** *********** ** ** ******* ** ************ ** ***** ******* ** ******* ****** ** ****** *** ****** *** ********* ** ***** ** **** ******** ** ******** ** ******** *** *** ****** ********** ******** *** ******* **** *** ******* ****** ** ****** ** *** ** ***** ****** ******* ******** ****** ************ ******** *** ******* ** ******* ******* *** *** *** ** *** ****** ** ***** ******** ** ************ ** ** ********* **** ************* ** ** ********** ****** ******** ** ******** ** ***** ************* ** ***** ********* ** **** ********* ********** **** ********* ** ************ ****** *** ** **** ** ********* ****** ** ***** ** ***** ** ************ ** ***** ********* ****** ****** ****** *** * ******* *** ******** **** ***** ***** ********* ****** ** ***** *** ****************** *** ***** ** ********* *********** * ******** *** ******* ** ****** **** ******* ** **** ** ****** *** ****** ***** ********* ********** ** ******** ************ ** ************ *** ** ****** ******* *** ******** ** ***** ********************* ******** ** ** ****** ****** ***** ******** *** ** ********** ******* *** ** ****** ******* ** ** ****** **** ** *** ** *************** ***** *** ** **** ***** ** **** ****** ** ****** ** **** *** ********** ** ******* **** *** ************* ********************* ************ *************** ***** ** *********** ************ ******* *** ********** ** ***** *** **** *** ********** ********* ***** ** **** ** ******* *** *************