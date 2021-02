La Région bruxelloise étendra la prime Bruxell’air pour en faire un budget mobilité

Le gouvernement bruxellois a approuvé, en première lecture, la refonte de la prime Bruxell’air qui encourage les habitants de la capitale à renoncer à leur voiture et à opter pour une mobilité plus durable. Le budget alloué à cette prime est augmenté: trois fois plus de Bruxellois.es pourront dorénavant en bénéficier. La prime Bruxell’air deviendra ainsi un véritable levier de changement et de report modal.

