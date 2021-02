Bruxelles-Ville: seuls 2,5% du budget des chèques-cadeaux dépensé jusqu’à présent

Quelque 2.500 chèques cadeaux mis en place pour soutenir le commerce local affecté par la pandémie, qui valent 20% de plus que leur prix d’achat, ont déjà été utilisés et 200 commerces participent jusqu’à présent à l’opération, a précisé l’échevin Fabian Maingain. C’est fort peu, jugent David Weytsman et Bianca Debaets, qui l’avaient interrogé à ce sujet.

