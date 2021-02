Schaerbeek: une expo autour du nouvel album Bob et Bobette au musée Train World

Le train occupe le devant de la scène dans le nouvel album de Bob et Bobette, «L’Éléphant siffleur», ce qui n’avait plus été le cas depuis les années ’70. Une bonne occasion de mettre en avant à Train World à Schaerbeek le 356e titre de la série créée par Willy Vandersteen. Une petite exposition temporaire «Sur les traces de Bob et Bobette», prévue du 5 février au 7 mars, permet par ailleurs de revenir sur les liens que les héros de la BD entretiennent avec le train.

