Une école de maternelle et primaire à Forest fermée pour cause de Covid-19

L’école maternelle et primaire Kaléidoscope à Forest, qui compte environ 450 élèves et 40 adultes, sera fermée à partir du jeudi 4 février, pour une période de 10 jours, afin de stopper la propagation du Covid, a fait savoir mercredi la commune. Les premiers cas ont été détectés dimanche dernier. À ce jour, huit enfants ont été testés positifs et une série d’autres sont en attente de résultats.

