Le RWDM s’est réveillé trop tard à Malines et est éliminé de la coupe (2-0)

Les Molenbeekois sont passés à côté de leur première mi-temps, où ils ont concédé un penalty. S’ils ont élevé leur niveau de jeu et montré beaucoup plus d’envie après la pause, le deuxième but à la 60e minute leur a coupé les jambes. Dommage pour eux qu’ils n’aient pas su afficher le même niveau de jeu toute la rencontre car il y avait peut-être quelque chose à faire face à Malines ce mercredi après-midi.

******* * **** * *** **** * *** ****** *** **** ****** *** ***** ****** ******* * ******* ******* ****** ************* ******* ****** **** *********** **** **** ****** ******* **** ******** ******** ***** **** ************ ****** **** ** ********* **** * ****** ****** ******** ** ******** *** *** ******** ******** ****** ******* ***** **** ******* ******* ***** **** *********** ***** **** ******* ******* **** *** ******* ******* *** ************* *** ******* *** ******** ******* ** *********** *** ******* ******** ** ***** ************* ******** *** ******* ** ****** ** ******** ******* ** ********** ** ****** ** ** ***** ** ********* *** *** ******* ******* ***** ** ************ ****** **** *** ******** ** ******* ****** *** ***** ********* *** ***** ** *** ** ***** ** ******** ************* ** ******* ******* ****** ******* *** ********** ********* ********** ** ********** ** ********* ******** ****** **** ********* *********** *** ************ ** ********* *** ** *********** **** **** ** ** ********** ** **** *** ********** ************ ***** ** ******* ********** ********* ******* *** *** ******* ** ******* ******** ******* ***** ********** *** ******* ****** ** ** ******* *** ***** **** *********** ** **** ** ************ **** ********** ** ***** ** ** ********* **** ** ******** ******* ********* ** ********* **** ************ ******* ***** ** ***** ************ **** ***** ** ****** ** ** *********** ** ******* *********** ******* *** ************ ********* ******** **** ********* ** ** ********** **** ** ** *** ******* *** ************ **** ** ***** ** ****** **** ******* *** ***** ************ **** *** ***** *********** ** ***** ****** **** ** ** ***** ********** **** ******* ** **** *** ***** ** ** ****** **** ************ ** **** ********** ** ********** ********** *** ** *********** *** *** ************ ** ******** ** ******** **** ** ****** ** *******