Occupation de l’église du Béguinage: «Ça n’a pas de sens», avertit Sammy Mahdi

L’occupation de l’église du Béguinage par des sans-papiers «n’a pas de sens» et ne conduira pas à une série de régularisations, a averti mercredi le secrétaire d’Etat en charge de l’Asile et de la Migration Sammy Mahdi. «On ne me fera pas chanter», a-t-il dit dans un communiqué.

********* ********** ** ************ ******** ****** ******** *********** ** *********** ******* ***** **************** **** ** ****** ** ********** *** ********** ** ********** ******** **** *** ********** ** *** *********** **** **** ********* ** *********** *********** ***** *** ** **** *********** *** ******* ** *** ********* ** ***** **** *** ** *************** **************** * ****** ** ******** ***** ****** ********** ** **** *** ****** ** **** *** *** **** ** ****** *********** *** ******* **** ** **** ** ****** **** *** **** *** ******* *** ** ***** ** ****** *** ******* ******** **** **** ************* ****** ******** ************ *** ******* ********** *** ******* ** *************** **** ******* ************ ******* ** ***** ******* *** ****** ************ *** ** ******** *** ******** ** ** ** **** *** ******** **** *** ******** **** ********* *** *** **** ********************* * ****** ** *********** *********