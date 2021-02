10 et 15 ans requis pour les gérants de Terra Terra et sa «cannabiculture»

Vendredi prochain, la parole sera donnée aux avocats de la défense des gérants de la société Terra Terra et de leurs vendeurs, poursuivis pour avoir formé une organisation criminelle afin de faciliter la culture de cannabis pour le milieu criminel. 10 et 15 ans de prison ont été requis contre les gérants qui avaient pignon sur rue à Ixelles et Jette.

