Maingain à Clarinval: «Prolongez le moratoire pour les secteurs à l’arrêt»

Fabian Maingain (DéFI) tire la sonnette d’alarme. La fin du moratoire sur les faillites va entraîner une catastrophe. Il lance un appel au ministre fédéral Clarinval (MR) afin qu’il prolonge le moratoire, au minimum pour les commerçants des secteurs toujours à l’arrêt, comme les coiffeurs et le secteur horeca. Ils peuvent en effet difficilement négocier une réorganisation judiciaire (PRJ) alors qu’ils n’ont aucune activité pour le moment. L’échevin du Commerce de la Ville de Bruxelles appelle aussi les brasseries à plus de souplesse vis-à-vis des cafetiers et restaurateurs qui sont leurs locataires.

