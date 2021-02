DéFI demande une zone Brupass unique et des abonnements scolaires ainsi que 65 +

DéFI a demandé mardi l’instauration d’une zone tarifaire unique Brupass dans un rayon de 15 kms autour de la Grand-Place de Bruxelles, et des abonnements spécifiques pour les jeunes et les plus de 65 ans, «oubliés» dans le dispositif de tarification unique instauré dans la zone centrale du pays.

************ ** ******** ** ** ********** **** *** *** ******* ****** ** ********** ** ********* *********** ** **** ** ****** ****** ******** ** ***** ******* ********** ** *********** ** ******** ****** ** ** ******** ***** ********* ********** *** ****** *********** ** ********** ********* *** ** ********** ** ** ******* *********** ****** ***** ** ***** ** **** **** ** ***** ** ******* ******* ** ******* *** **** ****** ***** ****** * ***** ** *** ** ************** ** ** ******** ********* *** ****** ******* **** ** ********* ******** ****** **** *** ***** ****** **** ******* ** ** ********* ***** ****** **** ** ***** ** ** **** ******* ** ************* ** ***** ** ******* ** *** ********* **** ***** * ********* ******** ** ***** *** **** ** ****** ****** ******* ******* **** ** **** ** ** **** *** ****** * ******* ** ************* ********** * ************** *** ** **** ****** *** ****** **** **** ** *** *** ** **************** *** ***** ** ** ************ **** ** **** *********** ***** ********* *** ** ********* ********* ** ******** * ********* ******** **** ************* *** ******** ** ******* ** **** ** ************** ******* ****** ** * ******* ** ******* *** ******* ** ********** *** ***** ***** ********* ** ************* ** ***** ** ******** ** ** ***** ********* ***** *** ** ********* *** *** ***** **** **** **** ** **** ******* ** ***** ********** **** ********** *** ** *** ** ** **** ** ** **** *** **** **** ** **** **************** ****** ********** ******** ** **** ********** ******* **** ********* ** ***** ***** ******* ** ******* *** ******* *** ******** ** ************ ***** **** ** **** ** ************ ** **** *** ****** ** ** **** ******* ***** ********* ******* ******* * ** ** ** ***** ****** *** ***** ** ********* ** ** ****** ***** **** ******** ** **** ** **** *** **** *********** ** ************ *** *** ***** ************ ****** *** ***** ** ********* ************ *************** ****** ********* ***** ** **** ** ******* ** ******** ******* ******** ** *********** *** ********* ** ** ***** ** ****** **** * ******** ******* *** ****** *********** **** ** *** ******** *** ****** ** ****** ********* *********** ** ***** *** ********* ********* ** ******* ********** *** ***** **** ** ********** ******** **** *** ****** ** *** **** ** ** *** **** ******** ** ****** *** *** ****** ******** ** ***** ******** ****** ** *** ******* ** ******** ***** **** *********** * ******** ** **** ** ****************** ** ** **** ********** **** *** ***** ** ****** ********** ******** ** ********* **** *** *** ****** ** **************** *** ******* ********* ******** ********** ******