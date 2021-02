Quatre communes du nord-ouest de Bruxelles demandent un centre de vaccination

Les bourgmestres des communes de Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren, Jette, et Koekelberg demandent au ministre bruxellois de la Santé Alain Maron (Ecolo) de prévoir un centre de vaccination de plus à Bruxelles et de l’implanter au nord-ouest de la capitale. Ils lui proposent d’étudier la possibilité de le faire sur le site de la Basilique de Koekelberg.

**** ** ******** ******** ** ********* *** ****** ******** *** **** ** ********** *********** ** ************ ***** *********** ** ********** ** ********* ******** ** *** ************ ************** ** ******* ** *********** **** **** ********** ******** ************** ************ ** **** ****** ****** *** ** ********** ** *********************** ** * ******** ***** ** ********** ********* ************* ** *** **** ** ******* ********* ** ** ****** ** ******** ******* ** **** ** ** *** * *** ** ****** ********** **** *** **** *** ** ******* ** ********** *** ** ***** ** ** ********** ******* ************ **** ***** ******* ******** *** ***** ***** ********* ********* ************************ ****** ******* ************ ****** ***** ******** ** ***** ******* ************* ** ********** ************* ******* ******* ****** ********* ******* **** ***** ******** ** ***** ** ********** ******* **** ****** ** *********** ****** ** ********************* *** *** **** ******* ******** ** ******** ******** *********** **** ********* ** ********** ******** ******* ** ***** ********* ** ** *********** *** ****** ********** *** ** ***** *** ****** ** ********** ********** *** *** ************* *** ******* ** *********** ********* ** ******** *** ********** ** ******* ** ******* ********** **** ********** *** **** ********* ************* ** ****** *** ** ******* ********** *** ****** ****** ********** **** **** ************ ** ***** ********* **** ******** **** ** **** ****** ********* ** ******** ** ******* ********** *** ***** **** ****** ** ** ************ **** *** *********** ******* ****** **** *** ****** ******** ********* ** ******** ************* ****** ** ******* *** ************ ** *** **************** ** ********* *** ** ****** ** ************ ** **** *********** **************** ****** ******* **** ** *********** *** ** **** ** ** ********* ** ************ ** *********** ***** **** ** ******* ******* ******** **** ** ******** ** ** ********* ******* *** ************** ** ********** ** ****** ** *********** *** ** **** ******* ********** *********** ****** ** ********* ** ***** ****** *********