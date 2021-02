Un jury paritaire pour juger une affaire de double tentative de suicide

La cour d’assises de Bruxelles a choisi, lundi après-midi, six hommes et six femmes pour être les jurés dans un procès qui débute jeudi matin. Un infirmier est accusé d’avoir injecté, en juin 2016, une dose létale de morphine à son amie, qui lui avait demandé de l’aider à mourir. Il s’était administré lui aussi une telle substance, mais il a survécu, tandis que son amie est décédée. Il doit désormais répondre du meurtre de celle-ci.

** **** * ******* ***** ** ***** ** ********* *** ****** ** *** ****** **** ****** ** ***** ***** ********* *** ********** ***** ******** ***** ************ **** ** ******* *** ******* ***** ****** ****** ** ** **** ***** ** ****** ** *** ******** ** ******* **** ********** **** *************** ******* *** ************ ***** *** *** ******** ** *********** ** ******* * ***** ********** *** *** **** ** ********* ************* ** * ***** ********** **** ******* ** ************* ** ****** ** *** ** ******** *** ***** *** ** ******* **** ***** ** **** ******** * ***** *********** ***** ****** ***** *** ******** ************ ****** ** ** **** **** ****** ************** **************** *** ***** ************ ** ****** ** *** ********* ************ * **** **** ****** ********* ****** ********** ****** ***** ***** *** **** ******* ** ********* ** ************ ********* **** ******* * ** ***** ******* *** ** ******* ***** ** ********* ** ***** *********** * ********* *** **** *** ***** ******** ** ********* ** ****** ** ******* ***** ******** ** ** ****** ** **** **** ***** ** * ********* ******* ***** ********* *** ********* ** ********* ** ****** ** ** ******** ********* ** ** ******* ************ ** * ********* *** ***** *** ********** ** *** **** **** ** ********** *** ****** ********** ********* *** ** ******** * ***** ********** *** *** ************ **** * ******* ***** **** ** ********* ****** ***** **** ** **** **** ** *** ********* ****** **** ** ******** *** ** ******** ****** *** ******* ** *********** *********** **** ** **** ************ *********** ** ******** ** ****** ** ***** ** ***** ***** *** *** ******** **** **** ******** **** ************ *********** ****** ***** *** ** ********** ****** ******* **** ** ** ***** ** ********** ************ ********* ** *************** ** * ***** ************ ** ********* **** ********** ******* **** **** *** ******** ****************** ** ***** ** ******* ***** *** **** **** ********** *** ******** ** ******** ***** ** ***** * ***** ************* ** ********* ******** ***** **** ** **** **** ** ******* ********** ******* ****** ********* ********** ** ******** ************** **** *** ************ ** ****** ** ** ****** **************