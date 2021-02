Coronavirus: les hôtels bruxellois lancent l’opération «Contact rapproché»

Les hôtels bruxellois, réunis au sein de la Brussels Hotels Association, organisent l’opération «Contact rapproché» du 12 au 21 février. But de l’opération: «offrir à chacun un moment d’évasion avec son +1, son contact rapproché, son partenaire ou son meilleur ami en leur permettant de séjourner dans les plus belles chambres d’hôtel à un prix d’ami, et de bénéficier d’un repas livré en chambre, ou du room service».