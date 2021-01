L’Union s’adjuge le 3e derby de la saison face au RWDM (victoire 0-2)

Le spectacle n’était pas au rendez-vous, la faute à une pelouse rendant les débats très décousus. Mais cela n’a pas empêché l’Union de l’emporter 0-2 grâce à des buts de Van Der Heyden et Vanzeir, encore lui. Les Saint-Gillois poursuivent ainsi leur cavalier seul en tête du classement et comptent désormais 14 points d’avance sur leur plus proche concurrent!

**** * ***** * *** **** * ** *** *** ****** ****** *** ******* ****** **** * ******** ****** ******** ** ******** ***** **** *** *** ********* ****** ******** ****** ********* **** ********** ***** **** ******* ****** ***** * ****** ****** ******** *** *** ******* ********** ********** ***** **** ******** ********* ******** ******* **** ******** ***** **** ********** ****** ****** * *** *** ******* ******** ********** ********** ****** ** **** ** ********* ************** ** ************ ** ****** **** **** ** ********** **** ** ** ******* *** *** ******* ****** ***** *********** *** *** ******* ******* *** ** **** ******** *** ******** ****** *** ******* ** ******** *** ***** **** ** ********* ********* ** *** ************** **** ** ***** *** ********* ********** ** ***** ****** **** ******* ** *** ********* *** *** *** ****** *** ********** *** *** **** ******* *** **** ** **** ************* ****** *** ******** ****** ********* ***** **** ** ***** ** ******* **** ************** *** *** ******** *** ** ******* ********** *** ***** ************ ** *********** ** *** ********** ** **** ******* **** ** ***** ************* ** *** ** ********* ********* **** **** ******** ** ******* ** ******* ** ********* ** **** ********* ******* ** ***** *** ******* *** ********** *** *** ************ *** ** ** ****** ** ************ **** ******* **** ***** ** ***** ******* ******* ******* ** ******* ***** ** ** ********** ** ******* **** ************ ******** ********* ******** ********** *** ** ********** ** ***** ** ******** ***** ** **** ** ******** ********** ******** ************** ********* ****** ********** ** ****** ********** *** ****** ** ******** *** **** ********* **** ** ******** **** ****** ** ******** ** ***** **** *** ******** **** **** ****** ********** *** ** ******* **********