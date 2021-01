Coronavirus: Alain Maron dément des affirmations sur le testing au collège St-Michel

Le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron (Ecolo), a démenti vendredi soir des affirmations faites par le bourgmestre d’Etterbeek, Vincent De Wolf, et les directeurs du collège Saint-Michel, Benoît Gallez, et d’HIS, Jean Spinette, à propos des tests de dépistage des élèves et professeurs de cet établissement.

** ******** ******** **** ** *********** ************ ** **** ****** *** ************ ********* **** ** ******** ** *** ** ***** ******** ** ****** ************** *********** ** ** ******* **** ***** ****** ***** ******** ** ******* *** *********** ** ******* *** *** ******** ** *** ** ** *** ***** ************ ** ************ ****** ******** **** **** ********* *** ********** ** ******** ************* *** ********* ******* ******** *** ** ** ** **** ******** **** ** ** ***** ** **** *************** **** ** ** ********* ** ** **** ******** ** *** **** ** ********** *** ******** ** *********** ** ******** ***** *** ******** ****** ** ****** ************* ************** ****** ********* ************ *** ******* *** ******** ********** ******* ***** ********* *** ** *** * *********** ** ****** ** ***** ******* * *** ************ ****** *** ** ***** *********** ************* ******** ***** **** ********* ** ******* *** ******** ** ****** ******** ** ********** ********** ** ******** ********** ** ********* ** ********** ** * **** **** ***** ************ * ******* ** ****** ***** **** ** ******* ******* ********* ***** ** ******** ***** ******* **** ********** ******** *** ***** **** *** ********** ******* **** *** **** ********* ** *********** ******* **** ****** ************ ** *********** ********* **** *** ******** ** ** ****** ** *** *** *********** ****** ****** *** ******** ****** ******** ************* ****** *******