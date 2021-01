Kevin V. s’est jeté avec sa fille du viaduc de Vilvorde: ses messages sur Facebook

Dans la nuit de mardi à mercredi, Kevin V. s’est jeté du haut du viaduc de Vilvorde, entraînant sa fillette de 6 ans dans la mort. On sait maintenant que c’est la séparation d’avec son ex-compagne qui est à l’origine du drame. Dans les jours avant les faits, il avait laissé des messages explicites sur sa page Facebook, mettant en cause son ex-compagne et mère de sa fille.

***** *** ** **** ****** ******** ** ** ******** ****** ********* ******** *** *********** ******* ****** ***** **** ******* ****** ***** ****** *** *** ******** **** ********** ****** **** ************ ****************** ** ***** *** *********************** ******* ** ********** ***** ********* ** ** ***** ** **** ***** *** ******* *** ***** ********** ** *** ***** ******** ** ***** ** ********** ****** ****** ************ *********** *** ** *** ***** *** *** ********** ********** **** ******* ****** ********* *** ****** *** ********* ******** ** ***** ** ** ******* ********* ******* ***** ** *** ** ** ********* Lire aussi Un père saute du viaduc de Vilvorde entraînant sa fille avec lui ** ****** *** **** ****** **** ****** ** *********** ** * ***** ********** ******** ******* * ****** ************* ** ******* ********** **** **** ** ******* ********* ** ** *** ********** ** ** * ***** ********** ********** ***** ***** **** ** ******** **** ******* ** ******* ******* ******** ******* ***** ** ******* *********** ****** ***** ** **** **** ******** ** ******* **** ** ***** ***** *** ********* *************** ** ***** ** *** ** ****** **** *** ***** *** *** ********** ** ****** ***** ** ***** ******* ********* ******** ************ *** *** ****** *************** ************ * **** **** **** ****** ** **** ** ** **** **** ******* ** ***************** ********** **** *** ****** ********* **** **** ******* *** ****** ******** ** *** **** ***** **** **** *** ** **** ************ ** ***** ********* ********* *** ********* ***** ** ****** **** ** ****** ********** ** ********* *** **** ***** ********** *** ********* *** ************* ********* ******** **** ****** **** ** **** ** ******* ** ***** **** ** *** *** ** ** ************ ** *********** *** ** *** *** ******* *** ** ** ****** ** ** *********** ** ** ****** ** **** ****** ***************** ********** ** ****** ***** ** ***** ** ************* ** ** **** ******* **** *** **** **** ** ****** ** **** ** **** * ****** ** ****** ** **** *** ***** *** ****** ********* ** **** ** ******* ***** ** **** ** ********* ******* ** ******* **** ** ***** **** *** **** ** ** ***** **** ** ***** **** *** **** **** ***** *** ** ***** *** *********** **** ******* * ***** ********