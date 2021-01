Watermael-Boitsfort ouvre une recyclerie de 250 m² pour «valoriser les objets»

Cela fait des années que Watermael-Boitsfort organise des donneries et des ateliers de réparation avec ses habitants. En ce début d’année, la commune a décidé de créer un lieu fixe qui abritera ces activités et en proposera une série d’autres, toutes en lien avec les concepts de surcyclage, d’économie circulaire et de consommation alternative.

** ******* *** *********** ** ******* ** ******************* **** ** *** *************** **** ** ***** ****** ** ********** ** ** ********* ** ** ********* ** **** ******** *** ********** *** ****** ***** **** ********** *** ******** *** ************* *********** ** ************* ** ****** *** ************* *** ********* **** ** ******* ****** *** ********** *** ****** ** ********* ********* ** ******* ** ********* **** *** ****** ** *** *********** ** ***** ** ****** ******** ******* **** ******* ****** ************ * ***** ******* ***** ** ***** **** ** ** ********** *** ***** ********* **** ** *** ********** ****** ***** *** ******** *** ** **** *** ****** ********** ******** ***** *** ******* ****** *** ********** ** ****** ****** *** ** ***** ****** ********* ******* *********** ****** ******* **** ** ************ ** ********* *********** **** ** * ***** ********* **** **** ******** ** ******* ** ************ ** ************* **** ** ******* ************* ********************* ** **** ** *** ******* ************* ****** ****** ** ********* ****** ** ******* *************** ** ****** ****** ** ** ********** **** ** ******** **** ** ***** ** ********* ** **** ** *** *********** ** ** ******** ** ** ********** ************** ******** ***** **** ******** ***** ********* ** ****** ********* ** ** *********** ***************** *** ** *********** *** ***** ************* ********** **** ****** ** *********** **** ** ********* ******* ** ************ ******** ********* **** ** ******** ****** ******* ****** **** ***** ** ******** ********** ** ********** **** *** ******** ** ** ************* ***** ********* ****** ********** *** ****** ***** ****** ************* ** *********** **** ********** *** ************ ** **** ***** ** ********* *** ******** ***** *** *** ********** ** ********** *** ********* ** ** ******* ******** * ******* *** ********** ** ******* **** ** ********* *** ***** ************ **** ***** *** ****** ** ********* **** ********** ********* ******* **** ********* ** * ***** ******** *** ****** ************ ********** ******** ** ******** ** ************** *** ****** ****** ** ** ******* ** ******* ** ** ***** **** ********** *** ************* ********************* ******** ************** ** ***** ** ***** ******* ** *** ******* *** *** ***** ********** ****** ******** ***** ********** * * *** ****** ******* ** *********** *** ****** ** *** *********** ** ****** *** ******* ********* *** **** ********* ** **** *** ******** ** *********** *** ******* **** ********** ** ** ***** ********** ** ** ** ********************** ** ************* *** *** ***** ** ***** *************** **** ** ***** ** ************ ************* ********** ** ****** * ****** ****** *********** *** ******** ** ****** *** ******** **** *** ******** *** ******* ** *********** *** **** *** *** ** ******* *** ********** *********** ****** ******* *********** **** ******** ** ********** ********** *** *************** ** ******* *** ** ******** **** ** *************** *** ********* ** ******* ***** * ***** ********** *** ****** ** ** *********** ***** ** ** ******* *** *** ***** ************* ** ****** *** ******* ** ********** ******* ** ** ***** ** ******* ****** *** ********* ************** ********* ****** ***** ** ** ******** ***** *** ***** ****** ***** ******* **** ** ***** **** ** ** *** *** **** ****** ********* ****** *** ****** ***** *** ******* ************** *** ******** ********* **** ******* **** ***** **************** *** *** ************ *** ******** ********* *** *** ************* ************ ** ******** **** ******** ** ********** ************** **** ********** ************* ** ** ********** *** ******* ** **********