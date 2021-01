Bruxelles: la Stib prévoit plus de 750 engagements en 2021

La Stib, la société des transports publics bruxellois, prévoit d’engager plus de 750 personnes en 2021, et passera ainsi le cap des 10.000 collaboratrices et collaborateurs, annonce-t-elle mercredi. En 2020, un peu plus de 1.300 nouvelles recrues ont déjà été embauchées.

