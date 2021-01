Coronavirus: les 19 communes bruxelloises ont dépensé 31 millions au total en 2020

** ****** ** ** ********* ***** ** ************** ** ************ *** ******** ** ***** ******* *** *** ********* ******** ********* ****** *** ********* ** *** *************** ** ** ******* ** ********* *** ************ ** ********* ***** *** *********

**** ** ******* ********** *** ********** ** *** ****** *** ****** ********** ** ******** *** * ** ******* *** *** ******** **** * ******** *************** *** *********** ** ********* *********** ****** ** ***** ***** ********* ** *** ********** ** ** ***** **** ******* *** ******** ** ********** ****

*********** ******** ********* ******* *** ************ ** ******* *** ************* ************ *********** *** *** ******** ****** ** ****** ** ** ****** **** ********** ***** ********** ************* ** **** ** ********** **** ** ******* ********* ***** *** ********* ********** ******* ******* ************** ***** *** ************************* * ********* ******* ******** ******* ** ******** ********* ***** ******** ***** *** **************** *** *** ********* ********* *** *** ********* ** ******** ******** * ******* ** ******* ********* *** *********** ************* ********** ******* *********** ***** *** ********* ** ************** ** ******************* *** ****** ***** ** ********* ******* *** ********* ** ********* ** ********* ** ********* ** ******* ********** *** ********* ** ********* ** ********* ** ***** ** ******* ***********************

** ***** *** *********** ** ********* ****** ** ** ***** ********* *********** ** **** ********* **** **** ******** ** ********* ********** ** *** ******** ** ********* **************** **** ***** ******* **** *** ** ******** *** ******* ******* ***** ********* ** **** * ******* ****** *********** ** ********** ********** ************ *** ********* **** ********* ** ******* ******** ******* ** **** ** ******** ** ********** **** *** ***** ** ****** ** ********* **** *** ******** **************** ******* ******* ** ********* ** ********** ** ** ************* *** ********* ******* ***** ** ** ****** ** ** ***** ** ********* ************** **** ******** ************ ************ ******* *** ********* *****

** **** ****** ******* *** ********* ** ** ***** ** ********** ** ******* ** *********** ******** ***** ***** ** **** * ****** ** ******* ** **** ******** ***** **** ** ******* ** ********* ********** ** *** ******** ** ********* **************** **** ** ***** ** *** ********* **** ************ *** ** ********* *** ********* ******** *** **** ********* *** ** ******** ********** ** ****** ** ****** ************ ***** *** ********* **** **** ** * ******** **** *************** ** **** ** * ******** **** ******** ****** ******* ***** ** ***** **** ********** ** ******* ***** **** ******* ******** ****** ** ****** ******* ** *********** * ********* **** ** ********* **** ********* *** ** ***** ****** ******* ** ********** ***** ********** ** *********** ******** ********** ******* ** **** ********* * ********* ********* ******* ******

*********** ******** *********** ** ***** ********* ** ********** *** ******** ******* ***** ************** ******** ***** ********* *** ** ******* **** ********* *** ******* ** *********** ** ************* ************* *** *** ******* ****** **** ************ ** ************ ********** * *** ********* ********* *** *** ******** ******* ****** ****** ******** ** ********* ************ **** *** ****** ******** ** ********** ********* ***** **** ***** ***** ** ******** *** ** *************** *** ********* ** ** *****************

Sorry, the PDF couldn't be displayed