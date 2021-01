Bruxelles: une centaine de personnes manifestent contre la «justice de classe»

24/01 05:00 → 25/01 07:00

Ce matin, on observera encore temporairement des averses de neige dans le nord-est du pays. Il faudra donc se méfier des chaussées rendues glissantes par la neige et des plaques de glace ailleurs. Ce soir, une nouvelle perturbation atteindra notre pays par le sud-ouest avec dans la plupart des régions des chutes de neige ou de neige fondante. Une couche de neige (supplémentaire) de 1 à 4 cm sera possible.