Auderghem: VRAK propose du bio et du local à prix abordable

23/01 19:00 → 24/01 11:00

Ce soir et cette nuit, une zone de précipitations hivernales traversera nos régions. Ce soir, la neige concernera les régions situées au sud du sillon Sambre et Meuse, au dessus de 300 m. En cours de nuit, quelques chutes de neige pourront également se produire sur l'ouest et le centre du pays. On attend 7 à 15 cm de neige en Ardenne et 0 à 5 cm dans les autres régions. En fin de nuit, le temps redeviendra sec sur tout le pays. La neige et d'éventuelles plaques de glace rendront les routes glissantes et dangereuses.