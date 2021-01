Gouvernement bruxellois: 74 M€ d’aides pour les restaurants, cafés et l’événementiel

Le gouvernement bruxellois a donné jeudi son feu vert à de nouvelles mesures d’aide en faveur des secteurs les plus touchés par la crise. Il y consacrera quelque 74 millions d’euros. Ces mesures concernent les restaurants et cafés ainsi que leurs fournisseurs principaux; les hébergements touristiques, dont les hôtels et les chambres d’hôtes; les entreprises actives dans l’événementiel, la culture et le tourisme ainsi que les discothèques.